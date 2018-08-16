شاهد: عيد الحب في الصين .. فالنتاين للمسنّين

الحب ليس له عمر، مقولة نسمعها ونرددها كثيرا دون تطبيقها في حياتنا الخاصة. لكن هناك من فعلها في الصين بمناسبة عيد الحب الصيني. فقد احتفلت مدينة تيانجين الساحلية الخميس بعيد حب خاص بالمسنين حيث قررت مجموعة ممن هم في خريف العمر إعلان الزواج على الطريقة الغربية، بعيدا عن التقاليد والعادات الخانقة في بعض الأحيان.
وقال "تشن قوه تشى" البالغ من العمر 85 عاما إنه اتفق مع زوجته على الاحتفال بزفافهما وتوثيقه.
وأضاف لقد "تزوجنا منذ ستين عاما ولكننا لم نلتقط أي صورة زفاف. الأمر يبدو وكأننا تزوجنا للتو خصوصا حين التقطنا الصور اليوم."
وقال المنظمون إن الهدف من الحدث هو عقد قران الأزواج المسنين على الطريقة الغربية لتحقيق أحلامهم في ارتداء ثوب الزفاف، ولمساعدتهم على التمتع بلحظات سعيدة.
ويعرف عيد الحب في الصين باسم "تشيشي" ويُحتفل به سنويا في السابع عشر من أغسطس-آب، ويرجع الاحتفال به إلى أسطورة حب خرافية صينية تعرف باسم Zhinu.