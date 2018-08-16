شاهد: المقاتلات الصينية في استعراض جوي

فريق الطيران الأكروباتي الأفضل في الصين، والذي يحمل اسم "1 أغسطس / آب"، والمنضوي تحت جيش التحرير الشعبي فرع القوات الجوية، سيقدم عرضا أكروباتيا في المنتدى العسكري الدولي، بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.

الفريق المكون من سبع مقاتلات J-10 وطائرتي إليوشن-76، أقلعت من مطار منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين الخميس 16 آب / آغسطس، متوجهة إلى قاعدة كوبينكا الجوية القريبة من موسكو حيث من المقرر أن تصل يوم الجمعة.

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رئيس الفريق فيي جينغ قال:"أثناء استعدادنا لهذا العرض أجرى الفريق دراسات تقنية على كيفية الأداء في منطقة المنتدى، أجرينا تعديلات على طريقة المناورات تبعا للطبيعة هناك، خاصة طائرات الـ J-10 والتي من المقرر أن تجري مناورات واستعراض على ارتفاعات منخفضة، كما دققنا بإمكانية التحكم بمقدمة الطائرات".