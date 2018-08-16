شاهد: رائد فضاء روسي يمشي على القشرة الأرضية في الفضاء

صعد رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبيف إلى الفضاء واجتاز قشرة الكرة الأرضية ورسا عليها من الخارج، ثم استخدم يده اليمنى لإلقاء أربعة أقمار صناعية في الفضاء يوم الأربعاء.
القمر الصناعي الصغير الأول سقط بأمان على ارتفاع 250 ميلا أي ما يوازي 402 كيلومترا فوق ولاية إيلينوي.
أما الرابع والأخير فقد سقط بالقرب من القارة العجوز وبالتحديد تجاه إسبانيا.
وبسبب سرعة الأقمار الشديدة في التحليق والسقوط، قضى بروكوبيف ساعات طويلة في محاولة لتثبيتهم. الأقمار تهدف إلى تتبع الحيوانات.
المشروع ذو القيادة الألمانية، يُعرف باسم إيكاروس، وهو تعاون دولي مع وكالة البحوث. أثناء مهمته، استخدم رائد الفضاء أدوات حادة، سهلة السقوط للتأكد من توصيل الكهرباء اللازمة ل "إيكاروس". واستمرت المهة إلى ما يقرب من ثمان ساعات.
سيبدأ المشروع في تعقب الطيور السوداء والحمام والسلاحف التي تم تجهيزها بالفعل بعلامات GPS صغيرة ، ثم الانتقال إلى الطيور المغردة الأخرى والخفافيش وصولا إلى الحيوانات البرية الأكبر حجما.
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