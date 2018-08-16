أدان البيت الأبيض مضاعفة تركيا الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، ردّا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن ضد واردات تركية.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وسط احتجاز تركيا لقس أمريكي وإجراءات دبلوماسية أخرى.
تركيا تضاعف الرسوم وواشنطن تدين ونائب الرئيس الأمريكي يهدّد
أدان البيت الأبيض مضاعفة تركيا الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، ردّا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن ضد واردات تركية.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وسط احتجاز تركيا لقس أمريكي وإجراءات دبلوماسية أخرى.
وضاعفت الولايات المتحدة الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيين الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في دفع الليرة التركية إلى هبوط حاد.
ومن السلع الأمريكية التي طالها ارتفاع الرسوم السيارات بنسبة 120 في المئة والمشروبات الكحولية بنسبة 40% والتبغ بنحو 60% بالإضافة إلى مساحيق التجميل والأرز والفحم.
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وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، إن الرسوم الجمركية من جانب تركيا أمر مؤسف، وخطوة في الإتجاه الخاطئ، مضيفة أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا كانت انطلاقا من مصالح الأمن القومي، وأن الإجراءات التركية جاءت من منطلق الانتقام، على حد قولها.
وتزايدت التوترات بين واشنطن وأنقرة مع احتجاز تركيا القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي تتهمه أنقرة بمساندة محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عامين.
وبالإضافة إلى قرارها زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا، فرضت إدارة ترامب في وقت سابق هذا الشهر عقوبات على وزيرين تركيين بارزين، في إطار مساعيها للضغط على أنقرة للإفراج عن برونسون.
وقالت ساندرز إن الافراج عن برونسون لن يؤدي إلى إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية لكنه قد يؤدي إلى تخفيف للعقوبات، وأضافت قائلة إن الرسوم الجمركية التي فرضت على الصلب لن تلغى إذا اطلق سراح القس برونسون، لأن الرسوم مرتبطة تحديدا بالأمن القومي على حد تعبيرها.
أما نائب الرئيس الأمريكي مايك بنشس فقد قال بنبرة يشوبها التهديد إنه من الأفضل ألا تختبر إصرار الرئيس دونالد ترامب.