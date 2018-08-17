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أستراليا

مقتل ربان في تحطم مروحية أثناء إخماد حرائق غابات في أستراليا

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مقتل ربان في تحطم مروحية أثناء إخماد حرائق غابات في أستراليا

مقتل ربان في تحطم مروحية أثناء إخماد حرائق غابات في أستراليا
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قالت الشرطة الأسترالية إن قائد طائرة هليكوبتر لقي حتفه اليوم الجمعة عندما تحطمت طائرته أثناء إخماد حرائق غابات اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرق البلاد الذي يعاني من الجفاف.

ويستعر نحو 75 حريقا في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز زاد الطقس الجاف شدتها مما دفع السلطات لإعلان حالة الجفاف في أنحاء الولاية الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة الطيار بعد تحطم طائرته، التي كانت ترش المياه لإخماد ألسنة اللهب، بالقرب من أولادولا على بعد نحو 180 كيلومترا جنوبي سيدني في حوالي الثانية بعد الظهر (0400 بتوقيت جرينتش) لكنها لم تكشف عن هويته.

وقالت سلطات المطافئ إن الحرائق غير الموسمية، التي تشيع في الصيف لكنها تندر في الشتاء الذي يحل الآن في أجزاء من استراليا، اشتعلت بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت مساحات شاسعة من المراعي والأراضي الزراعية.

ويحاول المئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات إخماد الحرائق التي دمرت حتى الآن منزلين على الأقل بالقرب من بلدة بيجا جنوبي أولادولا. وشهدت نيو ساوث ويلز أسوأ موجة جفاف منذ عام 1965 خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الدافئ الجاف حتى نوفمبر تشرين الثاني.

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