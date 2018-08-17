مقتل ربان في تحطم مروحية أثناء إخماد حرائق غابات في أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية إن قائد طائرة هليكوبتر لقي حتفه اليوم الجمعة عندما تحطمت طائرته أثناء إخماد حرائق غابات اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرق البلاد الذي يعاني من الجفاف.
ويستعر نحو 75 حريقا في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز زاد الطقس الجاف شدتها مما دفع السلطات لإعلان حالة الجفاف في أنحاء الولاية الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة الطيار بعد تحطم طائرته، التي كانت ترش المياه لإخماد ألسنة اللهب، بالقرب من أولادولا على بعد نحو 180 كيلومترا جنوبي سيدني في حوالي الثانية بعد الظهر (0400 بتوقيت جرينتش) لكنها لم تكشف عن هويته.