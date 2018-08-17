يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستجواب من قبل الشرطة على خلفية قضية فساد تتعلق بأكبر شركة اتصالات اسرائيلية، بحسب ما ذكر راديو إسرائيل.
جولة جديدة من التحقيقات مع نتنياهو حول قضية فساد تتعلق بشركة اتصالات
جولة جديدة من التحقيقات مع نتنياهو حول قضية فساد تتعلق بشركة اتصالات
وصلت الشرطة إلى مقر إقامة نتنياهو صباح اليوم حيث رفع متظاهرون لافتة ضخمة مكتوب عليها "كرايم منستر".
وجرى استجواب نتنياهو في تحقيق بشأن القضية المعروفة باسم القضية 4000 التي تتهم فيها السلطات ملاك شركة بيزك بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه في مقابل منح نتنياهو للشركة مزايا وخدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.
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ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفة. ولم تصدر توصية بعد بشأن توجيه اتهامات.
وفيما يتعلق بالقضيتين الأخريين اللتين أوصت الشرطة فيهما بالفعل بتوجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة يرجع القرار النهائي بشأن إجراء محاكمة إلى النائب العام الإسرائيلي وهو أمر قد يستغرق شهوراً.