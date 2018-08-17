شاهد: حوالي مليوني حاج يؤدون صلاة الجمعة قبل البدء بمناسك الحج

أدى الحجاج صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة اليوم الجمعة 17 أغسطس / آب قبل الشروع في مناسك الحج، ويتوقع أن يؤدي الفريضة هذا العام نحو مليوني حاج من مختلف أنحاء العالم.
وعن مشاعره وهو في البيت الحرام ليؤدي الفريضة، قال حاج هندي يدعى سيد أسلم "إنها مشاعر روحانية خالصة، لا يمكنك السيطرة على دموعك. بوسعك أن تدعو الله سبحانه وتعالى ما تشاء لأنه يُقال إن الحجاج ضيوف الله سبحانه وتعالى".
وقالت حاجة تونسية تدعى نشوى حميدي "جئت عمرة عام 2007، وأكرمني ربي السنة وطلعنا في قائمة الحجاج في تونس والمد لله، بعد عشر سنوات من التسجيل. سجلنا نحنا بنأخد بالأقدمية في تونس، بعد عشر سنوات انتظار الحمد لله أكرمنا ربنا أنا وزوجي".
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وقد خف الزحام نسبيا في الساحة المحيطة بالكعبة ومناطق الطواف المكشوفة أعلى الحرم عن المعتاد في مثل هذا الوقت من العام حيث أقبل الحجاج أكثر على أداء الصلاة والطواف في المناطق المغطاة والمكيّفة داخل المسجد نظرا للارتفاع الشديد في درجة الحرارة بالمناطق المكشوفة.