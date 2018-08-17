نساء غاضبات يهاجمن على مركز للشرطة في كوسوفو والسبب مقتل سيدة.
شاهد: نساء غاضبات يهاجمن مركزا للشرطة في كوسوفو احتجاجا على مقتل سيدة على يد زوجها
شاهد: نساء غاضبات يهاجمن مركزا للشرطة في كوسوفو احتجاجا على مقتل سيدة على يد زوجها
اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومدافعين عن حقوق المرأة في بريشتينا عاصمة كوسوفو حيث قام المتظاهرون برمي الطلاء الأحمر على مقر محافظة الشرطة احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الشرطة في التحقيق في قضية مقتل سيدة على يد زوجها منذ عشرة أيام.
وقد تم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين، الذين أكدوا لوسائل الإعلام أنّ الدولة فشلت في احتواء مشكلة العنف الأسري الذي تعاني منه النساء يوميا. بعض الناشطات اعتبرت أنّ المرأة في كوسوفو تعيش في إطار نظام شبه "استبدادي".
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ونددت بعض المتظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة الذي لجأت إليه الشرطة خلال تعاملها مع المحتجين، مشيرة إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت النشطاء بوحشية، رغم أنهم كانوا يدافعون عن قضية حساسة وفي غاية الأهمية.
وأضافت المتظاهرة أنّ الدولة التي تشهد مقتل زوجة على يد زوجها تمثل إخفاقا للحكومة في حماية مواطنيها، لأنّ هذه القضية ليست قضية خاصة، وهي قضية عامة وتهمّ الجميع.
وتعتبر كوسوفو من الدول المحافظة حيث تشهد هيمنة المجتمع الذكوري على مسائل الحياة العامة، ويقول النشطاء إن حقوق المرأة كثيرا ما تنتهك.