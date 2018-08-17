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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب إلى باريس لحضور مئوية الحرب العالمية الأولى بدل الاحتفال في أمريكا والسبب..

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ترامب إلى باريس لحضور مئوية الحرب العالمية الأولى بدل الاحتفال في أمريكا والسبب..

دونالد ترامب
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رويترز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلغي عرضا عسكريا كان مقررا في نوفمبر/ تشرين الثاني وسيزور بدلا من ذلك باريس يوم 11 نوفمبر للاحتفال بيوم المحاربين القدامى.

وقالت وزارة الدفاع (البنتاجون) يوم الخميس إنها أجلت العرض إلى العام المقبل على الأقل، المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ أعلن أن "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري لتكريم قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي واحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".

وطلب الرئيس إقامة عرض عسكري لتكريم المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي والاحتفال بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى بعدما أعجب بالعرض العسكري الذي حضره في فرنسا في الرابع عشر من تموز يوليو من العام الماضي بمناسبة يوم الباستيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس إن العرض، الذي كان مقررا يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني في واشنطن قد تأجّل. وقال مسؤول أمريكي إنه قد يكلّف أكثر من 90 مليون دولار أي نحو ثلاثة أضعاف ما قدّره البيت الأبيض من قبل.

وهاجم منتقدون التكلفة المتوقعة للعرض العسكري الذي يأتي في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة منخرطة في نزاعات خارجية.

وقال ترامب في تغريديتين على تويتر إنه سيحتفل بدلا من ذلك بالمناسبة في باريس. وأضاف أنه سيحضر عرضا في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند لكنه لم يذكر موعدا ذلك، وأضاف ساخرا في تغريدته:"ربما سنتمكن من شراء طائرات حربية".

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وأثارت رغبة دونالد ترامب بتنظيم مثل هذا الاستعراض انتقادات عدة، وتساؤلات حول جدواه، ولماذا لا تستخدم هذه الأموال للخدمات العامة. واتهم مسؤولون محليون في واشنطن بالسعي إلى "تحقيق مكاسب ضخمة" مشيرا إلى التكلفة "المبالغ فيها بشكل سخيف" للعرض العسكري.

جمعية قدامى المحاربين أكدت أن أموال الاستعراض يمكن أن تنفق بشكل أفضل في حال رُصدت لقسم شؤون المحاربين القدماء في وزارة الدفاع، وقدمت للجنود وعائلاتهم.