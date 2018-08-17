ترامب إلى باريس لحضور مئوية الحرب العالمية الأولى بدل الاحتفال في أمريكا والسبب..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلغي عرضا عسكريا كان مقررا في نوفمبر/ تشرين الثاني وسيزور بدلا من ذلك باريس يوم 11 نوفمبر للاحتفال بيوم المحاربين القدامى.

وقالت وزارة الدفاع (البنتاجون) يوم الخميس إنها أجلت العرض إلى العام المقبل على الأقل، المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ أعلن أن "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري لتكريم قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي واحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".

وطلب الرئيس إقامة عرض عسكري لتكريم المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي والاحتفال بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى بعدما أعجب بالعرض العسكري الذي حضره في فرنسا في الرابع عشر من تموز يوليو من العام الماضي بمناسبة يوم الباستيل.