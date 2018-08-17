مقتل فلسطينييْن وعشرات الجرحى بالرصاص الإسرائيلي في مسيرات العودة في غزة

فلسطينيان اثنان على الأقل راحا ضحية رصاص الجيش الإسرائيلي في الجمعة الإحدى والعشرين من مسيرات العودة التي حملت اسم "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى". فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية وجرح 150 شخصاً على الأقل في قطاع غزة.
والشابان المقتولان هما أحمد أبو معمر (27 عاماً) من رفح وكريم أحمد فطاير (30 عاماً) الذي قٌتل شرق البريج وسط قطاع غزة بالرصاص الحي.
وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على المشاركين في المسيرات في غزة ورفح والبريج وخان يونس.
وكان اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ بوساطة مصرية. ويأتي الاتفاق عقب توتر وتبادل لإطلاق الصواريخ بين الجانبين.
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وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة قد دعت الفلسطينيين لمشاركة واسعة في المسيرات مؤكدة على سلمية الحراك .