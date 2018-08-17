مسنّ أسترالي ضحية اعتداء جنسي يحصل على تعويض بقيمة 700 ألف$ ولكن ..

أكد الأسترالي بول برادشو الذي يبلغ من العمر 74 عاما أنه ربما قد يموت سعيدا بعد أن نجح في الحصول على تعويض جراء الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عندما كان طفلا على يد رجال دين كاثوليك.

وحصل بول برادشو، الذي كان ضحية اعتداءات جنسية على تسوية مالية تاريخية قدرها مليون دولار استرالي أي ما يعادل 727 ألف دولار أميركي، في دعوة رفعها ضدّ منظمة دينية كاثوليكية.

وأوضح برادشو، الذي أكد الأطباء أنه ربما سيموت خلال ستة أشهر بسبب معاناته من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، أنه بات بإمكانه أن يموت سعيدًا بعدما حصل على تسوية في قضية الاعتداء الجنسي عليه عندما كان طفلا، ضد جمعية "كريستيان براذرز" خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

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وكان من المقرر، أن يدلي بول برادشو بشهادته في إحدى المحاكم بغرب أستراليا حول الاعتداء الذي تعرض له في دارين للأيتام تشرف عليهما جمعية "كريستيان براذرز" الأيرلندية الكاثوليكية.