يواجه مراهق أسترالي تهماً جنائية بعد قيامه بقرصنة نظام عملاق التكنولوجيا آبل عدة مرات.
مراهق أسترالي مفتون بـ"آبل" يقرصن شبكتها عدة مرات ثم يقع بقبضة الشرطة
مراهق أسترالي مفتون بـ"آبل" يقرصن شبكتها عدة مرات ثم يقع بقبضة الشرطة
وقام المراهق البالغ من العمر 16 عاماً باختراق شبكة الكومبيوتر الرئيسية للشركة، التي أكدت عدم اختراق أياً من بيانات عملائها، بعكس ما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية والتي تحدثت عن قرصنة ما يقرب من 90 غيغا بايت من الملفات الآمنة.
وبعد أن كشفت آبل الاختراق قامت بإبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي بدوره أحال القضية للشرطة الفدرالية الأسترالية.
وقامت الشرطة الأسترالية بتتبع الفتى والوصول إليه في منزل أسرته حيث قام بالاختراق عدة مرات، وداهمت المنزل وعثرت على جهازي كومبيوتر محمول من طراز آبل وهاتف محمول وقرص صلب جميعها تحمل أرقاماً تسلسليةً تطابق الأرقام التي رصدتها آبل، كما عثرت على ملفات تحوي على أدلة تثبت وقوفه وراء الاختراق.
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الفتى الذي كان يفاخر بما فعله عبر إرساله رسائل على تطبيق واتس آب، قال أنه أكبر معجبي آبل وحلم أنه موظف فيها.
ولم يتم الكشف عن اسم الفتى لأنه حدث، ولأنه بحسب محاميه معروف في أوساط قراصنة التكنولوجيا مما قد يعرضه للخطر.
ومن المقرر صدور الحكم على الفتى في العاشر من أيلول/ سبتمبر.