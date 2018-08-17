تعرضت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها لحادثة في مدرستها، حيث قام أحد زملائها بطعنها وسط ذهول أقرانهما والطاقم التعليمي والموظفين أثناء حفل ترحيبي بعودة الطلاب لإحدى المدارس في لوثر في أوكلاهوما.
مراهق يطعن زميلته في حفل مدرسي في أوكلاهوما ولا يعلن السبب
مراهق يطعن زميلته في حفل مدرسي في أوكلاهوما ولا يعلن السبب
وفقدت الفتاة الوعي بشكل مؤقت ولكن حالتها استقرت بعد إجراء جراحة لها، حسب ما قال رئيس شرطة لوثر ديفيد رادال.
وكان المشتبه به صامتاً أثناء الهجوم، ولم يبدو أن الطفلين تجمعهما معرفة سابقة، رغم كونهما طالبين في المدرسة منذ العام الماضي، كما قال راندال، الذي استند في تعليقاته على مقابلات مع شهود.
وقال المسؤول انه وسط جدل وطني حول الذكورة وتنامي حركة أنا أيضاً، كان المحققون يحاولون يائسين العثور على دافع للجريمة، لكنهم أحبطوا من قبل مشتبه مراهق يرفض الإجابة والتحدث إلى السلطات.
وقال راندال "الشيء الذي أثار قلقي أكثر هو موقفه غير المبرر بشأن ما حدث." "لا ندم على الإطلاق."
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وقال مارك أوبجراند المتحدث باسم مكتب شرطة أوكلاهوما للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أن الطلاب كانوا مجتمعين داخل مركز الفنون في المدرسة عندما قام الفتى لسبب ما بالبدء بطعن الفتاة قبل أن يقوم الطلاب وأعضاء من هيئة التدريس بإيقافه ودفعه وتثبيته عند الحائط.
وقالت الشرطة إن الصبي الذي لم يتم الكشف عن هويته معتقل في مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة أوكلاهوما بعد مصادرة سلاحه، وتمت مقابلته عند احتجازه بحضور والده الذي أراد التحدث إلى محام قبل الرد عن أي أسئلة.
وقالت تيريزا روز كروك، المدير التنفيذي لمؤسسة المرأة في أوكلاهوما، إن هذه الحالة هي مثال آخر على القضايا المترتبة عن اضطرابات الصحة العقلية، سواء عند المراهقين أو الراشدين.