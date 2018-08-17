تشهد ولاية كيرالا الهندية فيضانات واسعة وانهيارات أرضية أدت إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من الأشخاص مع تعطيل خدمات الطيران والقطار، حيث أوقف المطار الدولي في كوتشي، المدينة الساحلية الرئيسية، عمليات الطيران حتى يوم السبت بعد هطول الأمطار على المدرج.
عدد قتلى فيضانات كيرالا الهندية يرتفع إلى أكثر من 250 وعمليات الإنقاذ مستمرة
عدد قتلى فيضانات كيرالا الهندية يرتفع إلى أكثر من 250 وعمليات الإنقاذ مستمرة
وتسببت الأمطار بمقتل 67 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي، وقال رئيس وزراء الولاية بينارايي فيجايان إن عدد القتلى ارتفع إلى 256 شخصًا منذ بداية موسم الرياح الموسمية في الهند. كما ذكر فيجايان على تويتر أنه تم إرسال 25 زورقاً مع أعضاء من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث (NDRF) إلى باتانامثيتا، وسط ولاية كيرالا، وسيتم استخدام جميع القوارب، بما في ذلك قوارب الصيد ، لتسريع عمليات الإنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات.
للمزيد على يورونيوز:
إصابة 40 شخصاً في حريق اندلع في مصفاة بترول بالهند
سياسي هندي يتظاهر مشبهاً رئيس الوزراء مودي بهتلر
الهند قد تصبح رابع دولة في العالم ترسل مركبة مأهولة للفضاء
ودمرت الأمطار الموسمية المحاصيل الزراعية، حيث تضررت المحاصيل على مساحة تمتد لـ1031 هكتاراً، واتخذت السلطات خطوة غير مسبوقة بإطلاق مياه 35 سداً إلى النهر الرئيسي تحسباً لأي تصدعات كارثية محتملة، كما اضطر 31000 شخص للاحتماء في مخيمات الإنقاذ كما ذكرت غرفة التحكم التابعة لهيئة إدارة الكوارث في الولاية.
وغمرت الفيضانات مساحات شاسعة في 12 مقاطعة من أصل 14 مقاطعة في الولاية.
الأمطار الموسمية تقتل مئات الأشخاص كل عام في الهند، وشهدت ولاية كيرالا أسوأ فيضانات العام 1924.
يذكر أن موسم الرياح الموسمية يمتد من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر.