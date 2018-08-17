تعرض طبيب للطعن حتى الموت في عيادته في ألمانيا من قبل رجل مسلح بسكين، فر من موقع الحادث.
شاب يطعن طبيباً حتى الموت في ألمانيا والأسباب مجهولة
شاب يطعن طبيباً حتى الموت في ألمانيا والأسباب مجهولة
وأصيب شخص آخر من الطاقم في الهجوم عندما قدم المشتبه به البالغ من العمر 26 عاماً إلى العيادة وهاجم الطبيب مباشرة.
وبحسب الشرطة فإن المهاجم قدم إلى العيادة دون موعد مسبق وهاجم الطبيب الذي فارق الحياة بسبب إصاباته، في حين كانت إصابات مساعدة الطبيب طفيفة وتم علاجها في الموقع.
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الهجوم وقع في أوفنبرغ وما تزال دوافع الفاعل، الذي ترك أداة جريمته في مكتب الطبيب، غير معلومة، وقيد التحقيق.
وتم اعتقال المشتبه به بعد عملية بحث موسعة شملت 20 مركبة طوارئ وطائرة هيليكوبتر، استغرقت نحو ساعة قبل العثور عليه على بعد كيلومتر ونصف من موقع الجريمة.