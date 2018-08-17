حكمت محكمة هولندية أنّ الباستافريانية "Pastafarianism" لا يعترف بها كدين في البلاد.
هولندا لا تعترف بأتباع "وحش السباغيتي الطائر"
هولندا لا تعترف بأتباع "وحش السباغيتي الطائر"
ويؤمن أتباع هذه الديانة التي توصف بأنها ديانة تهكمية "بوحش السباغيتي الطائر"، ويقولون إنه هو الذي خلق العالم وأنه وحش غير مرئي.
وقالت المحكمة إن هذه الحركة " تفيض بالسخرية" ولا تحتوي على المقومات التي تؤهلها للاعتراف بها كدين وفق المعايير الأروبية لحرية الأديان وحقوق الإنسان. وتابعت المحكمة في بيانها : " إن هذه الحركة تفتقد إلى الجدية والتماسك ولذلك لا يمكن اعتبارها ديناً".
اقرأ أيضاً:
فتية الكهف ينهون طقوساً دينية أدوها تكريماً للغواص التايلاندي الراحل
الهند تحرم 4 ملايين مسلم من حق المواطنة في آسام ومخاوف من "روهينغا جديدة"
البابا فرنسيس: العالم في حرب، لكنها ليست حرب أديان
وجاء حكم المحكمة بعد أن تم عرض قضية طالبة قدمت صورة لجواز السفر وهي ترتدي مصفاة على رأسها ( المصفاة رمز مقدس عند أتباع هذه الحركة).
وقالت المحكمة إنها تسمح بتغطية الراس لأسباب دينية أو فلسفية وعليه اعتبرت أن الباستافريانية ليست ديناً ورفضت ما قامت به الطالبة.
وتمّ تأسيس هذه الحركة من قبل بوبي هندرسن في العام 2005 احتجاجاً على قرار وزارة التعليم في ولاية كانساس اعتماد أطروحة التصميم الذكي بديلاً عن نظرية التطور الأحيائي.