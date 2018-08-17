اتفاق بين برلين وأثينا يقضي بإعادة المهاجرين من طالبي اللجوء إلى اليونان
أبواب ألمانيا مواربة تدريجيا بوجه المهاجرين. برلين تتفق مع أثينا بشأن استعادة طالبي اللجوء
أبواب ألمانيا مواربة تدريجيا بوجه المهاجرين. برلين تتفق مع أثينا بشأن استعادة طالبي اللجوء
قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية الينور بيترمان يوم الجمعة إن ألمانيا توصلت لاتفاق مع أثينا، لإعادة المهاجرين إلى اليونان إذا كانوا قدموا بالفعل طلبات للجوء هناك.
ويقرب هذا الاتفاق الحكومة الألمانية أكثر من تنفيذ تعهدها القاضي بتبديد المشاجرات السياسية الداخلية بشأن الهجرة. وبينت بيترمان أن أثينا وبرلين يحتاجان فقط إلى تبادل رسمي للرسائل لإتمام الاتفاق.
وقالت المتحدثة "توصلنا لاتفاق مع اليونان" مضيفة أنها لن تستطيع الكشف عن أي تفاصيل قبل توقيع الاتفاق رسميا. وأشارت إلى أن ألمانيا ما زالت تتفاوض على اتفاق مماثل مع الحكومة الإيطالية، وأضافت أن المحادثات مع روما ذهبت أشواطا متقدمة. وسبق أن وقعت ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر اتفاقا بشأن إعادة المهاجرين.
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