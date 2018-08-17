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الهند

شاهد: فيضانات الهند تودي بحياة المئات وتترك عشرات الآلاف دون مأوى

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شاهد: فيضانات الهند تودي بحياة المئات وتترك عشرات الآلاف دون مأوى

شاهد: فيضانات الهند تودي بحياة المئات وتترك عشرات الآلاف دون مأوى
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استخدم رجال الانقاذ في الهند المروحيات والقوارب المطاطية لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على أسطح منازلهم بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي تشهدها ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وقد وصلت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 250 شخصا والعدد قابل للارتفاع.

ومنذ هطول الأمطار الغزيرة بداية الأسبوع المنصرم، قام عمال الإنقاذ بنقل السكان المحاصرين بالفيضانات إلى 1200 مخيم واستقبلت المخيمات بالفعل 150 ألف نازح.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة على مدى الأيام الثمانية الماضية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ما أثر على خدمات المواصلات العامة والمطارات والسكك الحديدية في ولاية كيرالا، التي تعتبر وجهة سياحية شهيرة في البلاد.

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