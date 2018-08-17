الحكومة الإيطالية تعلن الحرب على الشركة المشرفة على تسيير جسر جنوة.
إيطاليا تعلن الحرب وتفتح تحقيقا ضد الشركة المسيّرة لجسر جنوة المنهار
إيطاليا تعلن الحرب وتفتح تحقيقا ضد الشركة المسيّرة لجسر جنوة المنهار
أعلنت السلطات الإيطالية أنها فتحت تحقيقا ضد شركة أوتوسترادا بير ليتاليتا بشأن انهيار جسر موراندي في مدينة جنوة. كما أمهلت وزارة النقل الشركة المذكورة 15 يوما لتثبت أنها أوفت بالتزاماتها. وقالت الوزارة إنها تريد من بير ليتاليا أن تلتزم بإعادة بناء الجسر على حسابها وفي مدة زمنية محددة.
كما أعلنت الحكومة عزمها على سحب الترخيص الممنوح للشركة على إدارة الجزء الذي انهار فيه الجسر. وكانت الأخيرة قد أعلنت أنها ستعمل على إعادة بناء الجسر المنهار دون كلل وفي غضون خمسة أشهر أي بمجرد انتهاء عمليات البحث والتحقيق في الحادث.
كما أعلنت الشركة أيضا أنها ستعفي سيارات الإسعاف من دفع رسوم المرور على كافة الطرق السريعة التي تديرها وهي تغطي نصف الشبكة الممتدة عبر الأراضي الإيطالية والمقدر طولها بنحو 6000 كلم.
وقد بلغت حصيلة ضحايا انهيار الجسر 38 قتيلا و15 جريحا حتى الآن فيما يبقى البحث جاريا عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض لأن الكثيرين لا يزالون في عداد المفقودين.