لا جنسية دون مصافحة. حدث هذا في سويسرا
لا تُصافِحْ؟ إذا لا جنسية. سويسرا ترفض منح الجنسية لزوجين مسلمين رفضا مصافحة الجنس الآخر
لا تُصافِحْ؟ إذا لا جنسية. سويسرا ترفض منح الجنسية لزوجين مسلمين رفضا مصافحة الجنس الآخر
رفضت لجنة في مدينة لوزان منح الجنسية السويسرية لزوجين مسلمين، لأنهما رفضا مصافحة شخص من الجنس الآخر والإجابة عن أسئلة طُرحت عليهما.
واعتبر عمدة المدينة غريغوار جينو أن مسألة الاندماج لم تجتمع شروطها لدى الزوجين بعد، قائلا إنه عندما نريد الحصول على جنسية في بلد ما، فإنه ينبغي الالتزام باحترام نظامها القانوني واحترام المساواة بين المرأة والرجل.
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من جانبه أعرب نائب العمدة بيير أنطوان هيلبران عن رضاه التام عن قرار الرفض الذي اقترحه، مشيرا إلى أن الدستور والمساواة بين المرأة والرجل يعلوان على التعصب بحسب تعبيره.
وأمام الزوجين 30 يوما لتقديم تظلّم على القرار. وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول رفض مسلمين مصافحة الجنس الآخر في هذا البلد. ففي عام 2016 أعفت مدرسة إعدادية تلميذين مسلمين من مصافحة أساتذتهم من الجنس اللطيف، رغم أن المصافحة تعد أمرا مألوفا في المدارس السويسرية بين الجنسين، وهو ما أثار ضجة في البلاد، فتم إلغاء الاعفاء في شهر أيار/مايو. وبعد ذلك بشهر رفض ولي عائلة مسلمة إرسال بناته لحضور حصص لتعلم السباحة، فتم الحكم عليه بدفع غرامة بقيمة 3700 يورو.