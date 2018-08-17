توصلت دراسة حديثة إلى أنه يم استخدام شبكة "الواي فاي" للكشف عن وجود أسلحة وقنابل في الأماكن العامة.
شبكة "الواي فاي" يمكنها الكشف عن الأسلحة
شبكة "الواي فاي" يمكنها الكشف عن الأسلحة
ووفقاً للباحثين في جامعة روتجرز في الولايات المتحدة، يمكن للإشارات اللاسلكية اختراق الحقائب ورصد أبعاد الأشياء المعدنية التي قد تكون خطيرة، بما في ذلك الأسلحة والبطاريات والقنابل، كما يمكن تقدير حجم السوائل التي قد تكون مواد كيميائية.
ويتطلب هذا النظام جهاز يبث إشارات لا سلكية بالإضافة إلى ثلاثة هوائيات يتم دمجها في شبكة الواي فاي.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الطريقة فعالة لتوفير الأمن والحماية للأماكن العامة مثل المدارس والجامعات والمطارات والحدائق.
وكان الطلاب في مدرسة مرجوري ستونمان في فلوريدا قد اضطروا لحمل حقائب ظهر شفافة بعد مقتل 17 شخصاً في حادث إطلاق نار في فبراير/شباط الماضي.
وقال الباحثون إن مثل هذه الإجراءات لا تنتهك الخصوصية بل تساعد في منع هجمات مستقبلية.
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