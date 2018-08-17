المساعدة العسكرية الأميركية للجيش الأفغاني المشاكل القديمة تتجدد

يعمل النقيب جو فونتانا، قائد لواء قوات الأمن المساعدة على تجاوز المشاكل التي طالما عانى منها عناصر الجيش الأميركي في أفغانستان لسنوات. وقد تمّ تشكيل هذا اللواء (لواء قوات الأمن المساعدة) في أوائل العام الماضي، كقوة دعم جديدة تتكون في الأساس من مستشارين من ذوي الخبرة، للاضطلاع بعمليات التدريب في صفوف القوات الأفغانية وبقية القوات الأخرى، التي تحتاج لخبرة الجيش الأميركي مستقبلا.

وقد تمّ نشر لواء قوات الأمن المساعدة في أفغانستان خلال مارس-أذار، للعمل والتنسيق مع الجيش الأفغاني حيث كان الأمر يقتصر على نشر وضع مستشارين أميركيين بمقر القيادة جنبا إلى جنب مع كتائب المواجهة الأمامية في ظلّ مغادرة عدد كبير من عناصر القوات الدولية في العام 2014. وقد تزامن نشر لواء قوات الأمن المساعدة مع تصاعد الضغوطات على الجيش الأفغاني من قبل من مقاتلي طالبان، الذين تمكنوا من السيطرة على سلسلة من المناطق الاستراتيجية.

المشاكل التي يواجهها لواء قوات الأمن المساعدة هي نفس المشاكل التي كانت موجودة قبل عقد من الزمان عندما بدأ التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإعادة تدريب وتنظيم الجيش الأفغاني وتطوير الخدمات اللوجستية للمؤسسة العسكرية في أفغانستان، والتي تفتقر إلى الكثير من التقنيات، فضلا عن الاعتماد على نقاط التفتيش الثابتة التي كثيرا ما تتعرض إلى هجمات.