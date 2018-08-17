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زلزال بقوة 6.6 درجة على سلم ريختر يضرب اندونيسيا (المركز الأمريكي للجيولوجيا)

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زلزال بقوة 6.6 درجة على سلم ريختر يضرب اندونيسيا (المركز الأمريكي للجيولوجيا)

زلزال بقوة 6.6 درجة على سلم ريختر يضرب اندونيسيا (المركز الأمريكي للجيولوجيا)
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ويقع مركز الزلزال على بعد 153 كلم شمال غرب رابا وعلى عمق 564.7 كلم بحسب مركز المراقبة الأمريكي. ولم ترد إلى الآن تقارير باحتمال حدوث موجة تسونامي.

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