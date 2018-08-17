الشاباك يمنع 250 شخصا من دخول إسرائيل ويحقق مع يهود لمواقفهم السياسية

250 شخصا مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية العام الحالي، من قبل جهاز الشاباك، خبر نقلته صحيفة هآرتس الأربعاء 15 أغسطس / آب، وأرجعته إلى أن معظمهم مسلمون من دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة، والبعض تم التحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في الإرهاب أو التجسس أو "التخريب السياسي".

وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تشمل أولئك الذين بقوا محتجزين أو مُنعوا من دخول "إسرائيل" بعد التحقيق، الذي أجراه القسم العربي في جهاز الشاباك، في مطار بن غوريون أو معبري طابا واللنبي.

فمؤخرا تم استجواب الصحفي اليهودي الأمريكي بيتر بيرنارت ساعة من الزمن فور وصوله إلى مطار بن غوريون، حيث تم استيضاح موقفه السياسي وارتباطاته مع منظمات يسارية إسرائيلية، وصرح الشين بيت بعدها بأن عملية التحقيق كانت بناء على تقدير خاطئ من قبل الضابط وأنها بدأت بالتحقيق بالموقف.