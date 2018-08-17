أظهرت دراسة جديدة أن البالغين الذين يعانون من اضطرابات في النوم، تتعلق بنقصه أو زيادته عن المعدلات الطبيعية ترتفع لديهم احتماليات الإصابة بإضطرابات القلب.
اضطرابات النوم قد تسرع شيخوخة القلب
اضطرابات النوم قد تسرع شيخوخة القلب
فالبالغون الذين لا يحصلون على قسط وافٍ من النوم أو ينامون لساعات طويلة تزداد لديهم مخاطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة، بحسب الباحثون القائمون على الدراسة.
وفي عينة أخذت من مواطنين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان من ينامون سبع ساعات كل يوم في المتوسط الأقل عرضة للخطر، المتمثل في زيادة عمر القلب 3.7 سنوات عن عمره الطبيعي. وزادت هذه النسبة إلى 4.5 سنوات بالنسبة لمن ينامون ست أو ثماني ساعات بينما زادت بواقع 5.1 سنوات لمن ينامون خمس ساعات أو أقل في الليل.
للمزيد على يورونيوز:
البدينات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب
ثمانية فواكه خارقة على قائمة تسوقك الصيفية
تعويضات بمبلغ 289 مليون دولار لصالح بستاني أصيب بالسرطان
وقال كبير الباحثين كوان هي يانغ لرويترز هيلث في رسالة بالبريد الإلكتروني "عدم الحصول على قسط واف من النوم لفترات طويلة له آثار سلبية على عدد من أجهزة الجسم بما في ذلك جهاز القلب والأوعية الدموية".
وقال يانغ وهو عالم كبير في علم الأوبئة بقسم الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمدينة أتلانتا "أظهرت الدراسات علاقات وطيدة بين فترات النوم والعوامل المسببة لخطر الإصابة بمرض في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسكري والبدانة".
وأشار يانغ إلى أن عمر القلب يعرف بأنه العمر المتوقع لنظام الأوعية الدموية للشخص استنادا إلى العوامل الشخصية المسببة لأمراض القلب. وطرحت الفكرة في دراسة فرامينغهام عن القلب في 2008.