دراسة : استخدام الإنترنت يتزايد لكن العالم "مُقسّم رقمياً" والعالم الثالث مهتم أكثر بمواقع التواصل

ازداد الحديث في السنوات الأخيرة عن فوائد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسط جدل حول سلبياتها كما إيجابياتها. ورغم هذا الجدل، لم تتغير حقيقة الاستخدام المتزايد للإنترنت والهواتف الذكية سواء في البلدان النامية أو المتطورة.

لكل اهتماماته.. الدولة المتقدمة لها الانترنت ولدول العالم الثالث مواقع التواصل

ورغم هذا الاستخدام المتنامي، ما يزال العالم "مُقسّم رقمياً". فعلي سبيل المثال مواطنو البلدان الثرية لديهم معدلات أعلى لاستخدام الإنترنت وامتلاك الهواتف المحمولة إلا أن مواطني البلدان النامية أكثر تصفحاً لمنصات معينة مثل "فيسبوك" و"تويتر".

كما تلعب عوامل أخرى كالعمر والدخل ومستوى التعليم والتمييز بين الجنسين في بعض المجتمعات دوراً في اختلاف معدلات استخدام الإنترنت، وذلك بحسب نتائج الدراسة المسحية التي أجراها مركز بيو الأمريكي للأبحاث، حيث شملت الدراسة 37 دولة في الفترة الواقعة ما بين 16 شباط/فبراير إلى 8 أيار/مايو 2017.

كوريا الجنوبية الأولى عالميا

وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الإنترنت يتزايد في جميع أنحاء العالم، واحتلت كوريا الجنوبية المركز الأول حيث يستخدم أكثر من 96 بالمئة من البالغين الإنترنت.

إفريقيا والهند في ذيل القائمة

من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن الصحراء الكبرى في إفريقيا والهند تأتيان في آخر القائمة. فعلى سبيل المثال، واحد من كل أربعة أشخاص فقط يستخدم الإنترنت أو يمتلك هاتفاً ذكياً في الهند.

الهواتف الذكية تجتاح العالم

وقالت الدراسة إن امتلاك واستخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها يستمر بالارتفاع في جميع أنحاء الكرة الأرضية، حيث أن أكثر من 59 بالمئة من المشاركين في جميع البلدان التي شملتهت الدراسة قالوا إنهم يمتلكون هاتفاً محمولاً.