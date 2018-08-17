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الأرجنتين

وفاة امرأة بإجهاض منزلي بعد أسبوع على رفض تشريعه في الأرجنتين

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وفاة امرأة بإجهاض منزلي بعد أسبوع على رفض تشريعه في الأرجنتين

وفاة امرأة بإجهاض منزلي بعد أسبوع على رفض تشريعه في الأرجنتين
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flickr / Eric Lewis
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بعد أقل من أسبوع على رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني لمشروع قانون يشرع الإجهاض، توفيت أول امرأة بسبب الإجهاض الفاشل في المنزل.

وذكرت صحيفة "Clairín "، واحدة من أكبر الصحف في البلاد، أن الضحية كانت أماً لطفلين ولم تتجاوز 24 من عمرها.

وذكر التقرير أنها حاولت الإجهاض لوحدها عن طريق تناول البقدونس ولم تنجح العملية ، ثم تمّ نقلها إلى مشفى في بوينس آيرس وإزالة رحمها إلا أنها فارقت الحياة.

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وبحسب وزارة الصحة الأرجنتينية، يحصل ما يقارب نصف مليون عملية إجهاض غير قانونية سنوياً، وهذا يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وبعد انتشار قصة إليزابيث، عاد النشطاء لطرح الموضوع واعتبروا أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الشيوخ الذي لا يهتم بحياة النساء وصحتهن حسب قولهم.