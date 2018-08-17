قامت ثلاث طائرات ركاب بعمليات هبوط اضطرارية في الأرجنتين وتشيلي وبيرو بسبب تهديدات بوجود قنابل.
ثلاث طائرات تهبط إضطرارياً في تشيلي وبيرو والأرجنتين بسبب بلاغ كاذب
ثلاث طائرات تهبط إضطرارياً في تشيلي وبيرو والأرجنتين بسبب بلاغ كاذب
وتم إخلاء طائرة من طراز LATAM تقل ركابًا من العاصمة البيروفية ليما إلى سانتياغو في تشيلي بأمان بعد القيام بهبوط غير مجدول في بيسكو في جنوب بيرو.
وأفادت شعبة الطيران المدني أنها تلقت مكالمات هاتفية من مجهول تشير إلى وجود قنابل على ثلاث طائرات منفصلة، طائرة لاتام، واثنتين أخريين تابعتين لشركة طيران سكاي.
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وقد عادت طائرتان تابعتان لشركة سكاي للطيران ومقرها تشيلي، كانتا متجهتين إلى روزاريو في الأرجنتين ومدينة كالاما الشمالية في تشيلي، إلى سانتياغو دون تسجيل أي حوادث.
وتم تفتيش جميع الطائرات الثلاث والتأكد من عدم وجود متفجرات على متنها.