أمريكا تؤجل عرضا عسكريا طلبه ترامب تكلفته 92 مليون دولار

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن العرض العسكري الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بتنظيمه في شهر نوفمبر / تشرين الثاني قد تم تأجيله، إلى العام المقبل على الأقل.
المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ أعلن أن "وزارة الدفاع والبيت الأبيض كانا يخططان لتنظيم عرض عسكري لتكريم قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي واحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".
وألمح إلى أنه تم تحديد تاريخ 10 نوفمبر موعدا لهذا الحدث، لكن تم التوافق الآن على استكشاف فرص أخرى له في العام 2019".
وكالة فرانس برس ذكرت سابقا أن الميزانية التقديرية لهذا الحدث تجاوزت 90 مليون دولار، أي أكثر بنحو ثلاثة أضعاف من المبلغ المرصود لهذا الحدث، حيث تم جمع مبلغ ما بين 10 – 30 مليون دولار.
وأثارت رغبة دونالد ترامب بتنظيم مثل هذا الاستعراض انتقادات عدة، وتساؤلات حول جدواه، ولماذا لا تستخدم هذه الأموال للخدمات العامة.
جمعية قدامى المحاربين أكدت أن أموال الاستعراض يمكن أن تنفق بشكل أفضل في حال رُصدت لقسم شؤون المحاربين القدماء في وزارة الدفاع، وقدمت للجنود وعائلاتهم.
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ويرجح أن يكون قرار الرئيس ترامب حول تنظيم هذا الاستعراض نتيجة انبهاره بالعرض العسكري الفرنسي في 14 يوليو / تموزمن العام الماضي، والذي حضره مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث لفت انتباهه استعراض الحرس الجمهوري والفرسان على ظهور الخيل، فقرر أن يجري استعراضا مشابها، إلا أن الانتقادات الكبيرة أدت إلى تأجيله.