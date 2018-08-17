ترامب سيخنق تركيا من أجل القس برانسون ولن يتنازل

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".

وقال على تويتر "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل برئ، لكننا سنخنق تركيا".

كيف بدأت القصة؟

قصة القس بدأت عندما احتجز منذ أكتوبر / تشرين الأول 2016، في اعتقالات أعقبت محاولة الانقلاب على الرئيس التركي، في الوقت الذي كان يدير كنيسة صغيرة في مدينة إزمير على الساحل الغربي لتركيا، والتهمة كانت الانتماء لشبكة غولن، التي تعتبرها تركيا إرهابية.

وفي سبتمبر / أيلول الماضي، ألمح أردوغان إلى أن حكومته قد تفرجعن قس أمريكي محتجز إذا سلمت الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عسكري العام الماضي.

وتسعى تركيا لكي تسلم واشنطن غولن وهو حليف سابق لإردوغان يُلقى على أنصاره مسؤولية محاولة الإطاحة بحكومة الرئيس التركي في يوليو تموز من العام 2016. وينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب التي قُتل فيها 250 شخصا.