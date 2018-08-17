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محكمة تركية ترفض التماسا للإفراج عن القس الأمريكي برانسون

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محكمة تركية ترفض التماسا للإفراج عن القس الأمريكي برانسون

محكمة تركية ترفض التماسا للإفراج عن القس الأمريكي برانسون
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رفضت محكمة تركية التماسا للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون ورفع عنه الإقامة الجبرية في منزله.

برونسون، القس الإنجيلي المقيم في مقاطعة إزمير الساحلية، يحاكم في تركيا بتهمة الإرهاب. وتقع قضيته الآن في قلب أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة أدت إلى انهيار عملة الليرة التركية.

وانخفضت الليرة، التي فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها هذا العام ، إلى 6.21 مقابل الدولار الأمريكي.

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