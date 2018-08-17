قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وحركة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال البلاد إلى محادثات سلام في جنيف يوم السادس من سبتمبر أيلول.
الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين لحضور محادثات سلام في جنيف
الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين لحضور محادثات سلام في جنيف
ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة صحفية في جنيف "أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن وأنصار الله (حركة الحوثي)".
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