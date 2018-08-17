الفاتيكان "خَجِل" من تحرشات القساوسة الجنسية بالأطفال

عبر الفاتيكان الخميس 16 أغسطس / آب عن "الخجل والأسف" بعد كشف النقاب عن قيام قساوسة كاثوليك بولاية بنسلفانيا الأمريكية بالاعتداء الجنسي على نحو ألف طفل على مدار سبعة عقود، متعهدا بتحميل المخالفين ومن وفر الحماية لهم المسؤولية.

وفي بيان طويل كسر صمت الفاتيكان بشأن تقرير هيئة محلفين أمريكية هز الكنيسة الأمريكية لما انطوى عليه من إدانة، قال المتحدث جريج بروك إن الكرسي الرسولي يأخذ التقرير "بجدية كبيرة".