شاهد: إنقاذ طاقم مركب صيد صغير من قلب إعصار رومبيا في الصين

وجد أفراد طاقم سفينة الصيد الصغيرة أمس الخميس أنفسهم في عرض البحر وجها لوجه مع إعصار رومبيا القوي. ارتفعت أمواج بحر الصين الشرقي العاتية حتى وصلت إلى ثلاثة أمطار فوق سطح المياه. ثلاثون شخصا من أفراد الطاقم تقطعت بهم السبل، وما زاد الأمر سوءا هو تعطل محرك المركب.
لحسن الحظ استطاع أحدهم إرسال إشارات إغاثة إلى السفن الأخرى التي أوصلت الرسالة إلى فرق الإنقاذ. على الفور ورغم قوة الإعصار الذي كان من المتوقع أن يصل إلى سواحل الصين صباح الجمعة حلقت أربع مروحيات هليكوبتر تابعة لوزارة النقل الصينية.
وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بصعوبة شديدة عن طريق إلقاء حبل طويل في آخره سترة نجاة وتم سحب واحد تلو الآخر في عملية استغرقت ست ساعات متواصلة.
وصل الإعصار "رومبيا"، وهو الثامن عشر هذا العام، إلى اليابسة حوالي الساعة 04:05 يوم الجمعة في منطقة بودونغ الجديدة في شانغهاي ، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية تصل إلى 23 مترًا في الثانية، أو 82.8 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NMC). وتستخدم الصين نظام دقيق لرصد حالات الطوارئ في البلاد عن طريق الألون، يتكون النظام من أربعة مستويات الأحمر وهو الأخطر ثم البرتقالي والأصفر وأخيرا الأزرق.
وبحلول صباح الجمعة، عادت نحو 2525 سفينة إلى الميناء و 3209 من أفراد طواقم السفن إلى الشاطئ. وتم إجلاء 53000 شخص في شنغهاي.
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