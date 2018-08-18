عودة مرض الاسقربوط في بعض مناطق الولايات المتحدة

منذ فترة طويلة، كان القراصنة والمستكشفون والبحارة يعانون من مرض غامض جعلهم يعانون من موت بطيء ومؤلم، وعلى ما يبدو، فقد عاد هذا المرض في بعض مناطق الولايات المتحدة الأميركية. خبراء الصحة أكدوا أنّ هذا المرض الذي شهد انتشارا كبيرا في القرن الثامن عشر، انتشر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، والسبب حسب الخبراء يعود إلى اتباع نظام غذائي غير صحي.

المرض يعرف بـ الاسقربوط، ويتمثل في النقص الحاد في فيتامين "سي"، الذي يوجد بشكل أساسي الفواكه والخضراوات. وتتمثل أعراض مرض الاسقربوط في التعب الشديد والغثيان والضعف ويمكن أن يسبب في وقت لاحق تورم اللثة، والتي قد ينتج عنها تساقط الأسنان في الكثير من الأحيان، وتلف الشعر وانتشار الكدمات على الجسم حيث تلاحظ بقع حمراء أو زرقاء على الجلد وعادة ما تكون في منطقة السيقان.

وتشمل الأعراض الأخرى الشعور بالإحباط والحزن طوال الوقت، أو الشعور بألم شديد في المفاصل أو على مستوى الساقين، ويمكن أن يؤثر المرض على العظام لدى الأطفال ما يسبب وقف النمو، وفي أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي الاسقربوط إلى الموت بسبب حدوث مضاعفات مثل النزيف الداخلي.

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وكان الأطباء يعتقدون أن المرض أصبح غير موجود منذ فترة طويلة، ولكن الطبيب، إيريك تشرشل، من سبرينغفيلد بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة قال لموقع ساينس ألرت: "لقد قمنا بتشخيص الحالة الأولى للإصابة بالمرض منذ حوالي خمس إلى ست سنوات، حيث جاءت الحالة إلى المستشفى وكانت درامية للغاية، إذ كان الشخص يعاني من مشكلة عقلية تدفعه لأكل الخبز والجبن فقط". وفيما بعد، تم تشخيص ما بين 20 إلى 30 حالة مصابة بمرض الاسقربوط، وفقا لتشرشل.

وشهدت أستراليا حالات متزايدة للإصابة بالمرض مع تشخيص 12 شخصا خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت حالات الإصابة بالمرض في المملكة المتحدة إلى نحو 30 في المائة مؤخرا.