النمسا ترفض طلب لجوء شاب أفغاني بسبب التشكيك بمثليته الجنسية

رفضت النمسا طلب لجوء تقدم به شاب أفغاني يبلغ من العمر 18 عاما، وادعى فيه أنه "مثلي الجنس"، وأكدت السلطات النمساوية أنّ سبب رفضها الطلب هو اختلاف تصرفات الشاب وطريقة لباسه عن المثليين. وأشار أحد موظفي المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء في العاصمة النمساوية فيينا إلى عدم وجود أيّ خطر على حياة الشاب الأفغاني في بلده بسبب ميوله الجنسية. وفسّر المسؤول رفض طلب اللجوء الذي قدمه الشاب بقوله: "لا طريقة المشي ولا التصرفات أو الملابس تكشف أنك مثلي جنسيا".

وأوضح الموظف الحكومي أنّ الشاب يتمتع بطاقة عدائية غير متوقعة من شخص مثلي جنسيا، تعليقا على مشاجرة دخل فيها طالب اللجوء مع أشخاص آخرين بمركز الإيواء الذي كان يقيم فيه. وأضاف الموظف أنّ الشاب الأفغاني كان لديه عدد قليل من الأصدقاء، وكان يمضي وقته وحيدا أو ضمن مجموعات صغيرة، متسائلا: "ألا يتمتع الأشخاص المثليون عادة بروح اجتماعية أكثر من ذلك؟".

وأكد الشاب الأفغاني للموظف الحكومي أنه عرف ميوله الجنسية في سن الثانية عشرة، غير أن الموظف اعتبر أن هذه السن "مبكرة" لاكتشاف هذه الميول ما يعني بحسب الموظف أنّ الأمر مستبعد خصوصا في مجتمع كأفغانستان حيث تقلّ الاهتمامات الجنسية ولا توجد مناطق جذب جنسي عبر الموضة أو الدعاية والإعلان.