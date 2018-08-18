قالت شركة أوتوستراد الإيطالية إنها ستعقد مؤتمراً صحفياً في جنوة السبت للإعلان عن المبادرات التي ستتخذها بعد انهيار جسر مسؤولة عن تشغيله.
شركة أوتوسترادا الإيطالية تعلن اليوم خطتها لتعويض ضحايا انهيار جسر جنوة
شركة أوتوسترادا الإيطالية تعلن اليوم خطتها لتعويض ضحايا انهيار جسر جنوة
وتدير أوتوسترادا التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية القطاع الذي يربط بين جنوة والحدود الفرنسية من الطريق إيه10. وظلت أساس عاصفة سياسية بعدما انهار قطاع طوله 200 متر من الجسر يوم الثلاثاء الماضي مما أودى بحياة ما لا يقل عن 38 شخصاً.
وقالت المجموعة إن رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي سيعرضان مبادرات لدعم أسر الضحايا والمفقودين ومن اضطروا لإخلاء منازلهم وآخرين يسعون لدعم المرور في المدينة في أول ظهور علني للشركة منذ الكارثة.
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وقالت السلطات المحلية يوم السبت إن عمال الإنقاذ عثروا على سيارة أخرى بين حطام الجسر المنهار في المدينة الواقعة شمال إيطاليا.
وقال متحدثون باسم إدارة الإطفاء والإدارة المحلية في جنوة إن السيارة التي وجدت أسفل كتل خرسانية "تطابق" سيارة يعتقد أنها كانت تقل عائلة من ثلاثة أفراد. لكن لم يذكر أي متحدث حصيلة جديدة للضحايا التي ظلت رسمياً عند 38 قتيلاً.