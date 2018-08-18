اشتكت وزارة الدفاع الصينية للولايات المتحدة تقريراً أصدره البنتاغون يرجح فيه قيام الجيش الصيني بتدريبات لتوجيه ضربات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، قائلة إنه "مجرد تكهنات".
الصين تشتكي تقريراً أعده البنتاغون وتقول إنه "مجرد تكهنات"
الصين تشتكي تقريراً أعده البنتاغون وتقول إنه "مجرد تكهنات"
وصدر هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأمريكا بسبب التجارة وقد ورد ضمن تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاجون بأنه تجاوز 190 مليار دولار في 2017.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن تقرير البنتاجون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم "ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني". وأضافت أن "الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا وقدم احتجاجات قوية للجانب الأمريكي".
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وقالت الوزارة إن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية وهي تساهم بشكل دائم في السلام العالمي وحامية للنظام العالمي.
وأضافت أن "تعزيز الجيش الصيني للتحديث يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي.
"الانتقاد الذي ورد في التقرير الأمريكي مجرد تكهنات".