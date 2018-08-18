هامبورغ ترحب باللاجئين ببيعهم منازل غير مستعملة على ebay

تقوم مدينة هامبورغ الألمانية ببيع مساكن خشبية صغيرة اشترتها للترحيب باللاجئين وذلك بعد أن انخفضت أعداد الواصلين منهم إلى المدينة.
وقال مكتب اللاجئين في المدينة في تغريدة على تويتر: "منازل خشبية مستعملة ومحفوظة بشكل جيد من أجل اللاجئين"، وأرفق التغريدة برابط لموقع " eBay ".
ويشمل العرض حوالي خمسين منزلاً بمساحة 28 متراً مربعاً للمنزل الواحد و بسعر أدنى يصل للألف يورو. وذكر الإعلان أنه يمكن استثمار المنزل كاستوديو لليوغا أو ورشة عمل.
ونتيجة لارتفاع الطلب، تمّ إيقاف الإعلان. وقال مكتب اللاجئين على تويتر: "نتيجة لارتفاع الطلب قمنا بسحب الإعلان".
لكن المكتب أكد أنّ جميع الأطراف التي راسلته ستتلقى جواباً على طلبها لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت.
وتم شراء هذه المنازل في أوج أزمة الهجرة في ألمانيا قبل ثلاث سنوات، واتخذ القرار ببيعها تزامناً مع انخفاض أعداد طالبي اللجوء الجدد في المدينة.
وفي عام 2015، وصل إلى ألمانيا 890 الف طالب لجوء، أما في العام الماضي انخفض العدد إلى 186 ألفاً وفقاً لإحصائيات مكتب الهجرة واللجوء في ألمانيا.
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