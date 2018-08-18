5 سنوات سجن لزعيم حركة "عرفان" بتهمة إهانة المقدسات الإسلامية

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق زعيم حركة عرفان الروحانية محمد علي طاهري، والذي سبق وأن وجهت له السلطات الإيرانية عدة تهم من بينها استهداف الأمن القومي وإهانة المقدسات والإفساد والردة عن الدين. ويعتبر هذا الحكم انتصارا لمحمد علي طاهري وأنصاره على خلفية تخفيف القضاء لحكم الإعدام الذي سبق وأن صدر بحق طاهري قبل سنوات.
وألقت السلطات الإيرانية القبض على محمد علي طاهري في العام 2011، وصدر عليه حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بإهانة المقدسات الإسلامية. وتسمي حركة "عرفان" نفسها "إنتريونفيرساليزم"، وتقول إنها معهد للأبحاث والتعليم والعلاج لا يهدف إلى الربح.
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وفي العام 2015 قضت محكمة ثورية بإعدام طاهري لإدانته بـ "الفساد في الأرض"، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم في العام 2016 في استئناف للحكم، ثم حكمت المحكمة عليه مجددا بالإعدام العام الماضي، لكن الحكم الجديد بالسجن خمس سنوات يحل محل حكم الإعدام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن طاهري سجين رأي. وأدانت المنظمة الحقوقية حكم الإعدام الذي قالت إنه صدر بتهم غامضة وعن أفعال يجب ألا تجرم إطلاقا، ورفضت إيران انتقادات منظمة العفو الدولية ووصفتها بأنها محاولة من الغرب لممارسة ضغوط سياسية عليها.
وكان ناشطون إيرانيون قد دعوا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر من أجل المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق زعيم حركة عرفان الروحانية محمد علي طاهري. كما نظم أنصاره العديد من الاحتجاجات أمام سجن "ايفين" شمال طهران، على خلفية إعلان السلطات تأييد ديوان الرئاسة، حكم الإعدام الصادر بحق زعيم الحركة.