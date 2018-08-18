بدأت ايطاليا بتشييع قتلاها الذين قضوْا بانهيار جسر موريداني في جنوة يوم الثلاثاء ضمن مراسم رسمية.
إيطاليا تشيع ضحايا جسر جنوة بجنازة رسمية وسط رفض البعض من ذويهم الحضور
إيطاليا تشيع ضحايا جسر جنوة بجنازة رسمية وسط رفض البعض من ذويهم الحضور
احتشد مئات الأشخاص في كنيسة الصليب المقدس في توري ديل غريكو في نابولي، من ضمنهم أقارب وأصدقاء الضحايا.
وتجمع المشيعون في ساحة خارج الكنيسة لوداع أربعة من الضحايا الذين عثر على جثثهم، وهم جيوفاني باتيلو (29 عاما) وماتيو بيرتوناتي (26 عاما) وجيراردو اسبوزيتو (26 عاما) وانطونيو ستانتشيوني (29 عاما).
وتم إعلان يوم السبت يوم حداد وطني في إيطاليا وأقيمت جنازة رسمية حضرها مسؤولون في أرض المعارض في جنوة.
العديد من أهالي الضحايا رفضوا المشاركة في الجنازة الرسمية، وسط حالة سخط وغضب كبيرة وتحميل المسؤولين عن سلامة الجسر مسؤولية مقتل أحبائهم، كما يرى البعض ضرورة توديع الضحايا في مراسم خاصة وعائلية.
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وقال روبرتو باتيلو، والد جيوفاني، أحد الضحايا، إن ابنه قُتل على يد الدولة، لأنها لا تراعي مواطنيها.
وتم تعليق لافتة تقول: "لا يوجد غفران من دون عدالة".
وتستمر أعمال الإنقاذ والبحث عن ضحايا بين الأنقاض والمركبات المسحوقة، حيث لا يزال نحو 20 شخصاً في عداد المفقودين في حين وصل عدد الضحايا المعلن عنه رسمياً حتى الآن إلى 38 قتيلاً.