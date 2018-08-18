توفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام للعمل الإنساني كوفي عنان عن عمر ناهز 80 عاماً.
وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن 80 عاما
وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن 80 عاما
ويعد الدبلوماسي الغاني أول أفريقي أسود يتولى دور دبلوماسي كبير في العالم، وبقي في منصبه أميناً عاماً للأمم المتحدة لما يقرب العشر سنوات، لدورتين امتدتا من عام 1997 إلى عام 2006.
شغل لاحقاً منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، والذي عين فيه عام 2012، وقاد الجهود لإيجاد حل سلمي للصراع هناك وقام بتقديم مبادرة من ست نقاط تمثل رؤيته للحل.
أعلنت مؤسسة كوفي عنان وفاته وقالت إنه "توفي بسلام يوم السبت بعد مرض قصير."
ووصفته بأنه "رجل دولة عالمي وأمة دولية ملتزمة بشدة حاربت طوال حياته من أجل عالم أكثر عدلاً وأكثر سلماً".
و"أينما كانت هناك معاناة أو حاجة، كان يمد يده إلى العديد من الناس بعطفه وتعاطفه العميق. لقد وضع الآخرين دون تفكير في المقام الأول، مشيرين إلى اللطف الحقيقي والدفء والذكاء في كل ما فعله."
وقال مصدران مقربان من عنان إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وشهدت الفترة التي كان فيها عنان أميناً عاماً للأمم المتحدة حرب العراق وتفشي وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.
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