في دراسة نشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" للصحة العامة (ذا لانسيت بابليك جورنال)، كشف الباحثون ان تناول كميات معتدلة من الكربوهيدرات (سكريات) هو أفضل لصحة الإنسان: بينما يمثل تناول وجبات طعام قليلة الكربوهيدرات أو على العكس العالية جدا، يزيد من خطر الوفاة المبكرة.
دراسة: نظام غذائي غني جدا بالكاربوهيدرات أو خال منها يسبب الموت المبكر
دراسة: نظام غذائي غني جدا بالكاربوهيدرات أو خال منها يسبب الموت المبكر
وكشفت الدراسة للأبحاث التي قادها مستشفى بريغهام في بوسطن، أن أقل من 40% أو أكثر من 70% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات تمثل نسبة مخاطر أعلى للوفيات.
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وينبه الباحثون من أن الأنظمة الغذائية منخفضة السكريات ليست كلها متساوية، فالناس الذين يتناولون كثيرا اللحوم الحمراء والأجبان عوضا من الكربوهيدرات، هم معرضون لخطر الوفاة بنسبة عالية أكثر من أولئك الذين يحصلون على البروتينات من المنتوجات النباتية مثل الأفوكادو والخضر والفواكه الجافة.
ووجد الباحثون أن الاشخاص في عقدهم الخامس والذين لهم نظام غذائي بنسبة سكريات معتدلة، حيث تاتي نصف الطاقة التي يبذلونها من السكريات، لهم نسبة أمل في الحياة أطول ب 33 سنة اي 4 سنوات أطول من أصحاب النظام الغذائي قليل السكريات، وأكثر بسنة واحدة من أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا عالي الكاربوهيدرات.