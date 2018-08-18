بعد ستين عاماً... عاد ليشرب الشمبانيا في البنك الذي سرقه !

في أحد أيام الجمعة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 1958، قام موظف كندي شاب بسرقة مبلغ 260 ألف دولار ( ما يعادل 2.2 مليون دولار حالياً) من البنك الذي يعمل به في أوتاوا.

وهرب بوين ليستر جونستون ( 27 عاماً في ذلك الوقت) لمدة شهر قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه بمدينة دنفر بولاية كولورادو الاميركية، حيث كان يرش الشمبانيا في أحد الملاهي الليلية ويستمتع برفقة الفتيات الحسناوات.

وكان أحد الأشخاص قد تعرف عليه من خلال ملصق "wanted" الذي تم نشره مع صورته بعد السرقة وأبلغ الشرطة عنه.