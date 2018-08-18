ارتفاع نسبة المصابين بداء السكري بين الأطفال واليافعين يثير القلق في إنجلترا

أظهرت أرقام جديدة نشرتها الكلية البريطانية لطب وصحة الطفل" RCPCH" أن عدد الأطفال واليافعين الذين يتلقون العلاج لمرض السكري من النوع 2 في ويلز وإنجلترا ارتفع من 507 إلى 715 خلال أربع سنوات.

ووفقاً لنفس البيانات فإن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال يعانون من السمنة المفرطة وهو ما يراه الخبراء مثيراً للقلق ومؤشراً على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة.

وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف المصابين هم من ذوي البشرة السمراء أو من أصول آسيوية، ومعظمهم من الإناث ويعيشون في " مناطق محرومة".