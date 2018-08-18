ارتفاع نسبة المصابين بداء السكري بين الأطفال واليافعين يثير القلق في إنجلترا

أظهرت أرقام جديدة نشرتها الكلية البريطانية لطب وصحة الطفل" RCPCH" أن عدد الأطفال واليافعين الذين يتلقون العلاج لمرض السكري من النوع 2 في ويلز وإنجلترا ارتفع من 507 إلى 715 خلال أربع سنوات.
ووفقاً لنفس البيانات فإن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال يعانون من السمنة المفرطة وهو ما يراه الخبراء مثيراً للقلق ومؤشراً على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة.
وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف المصابين هم من ذوي البشرة السمراء أو من أصول آسيوية، ومعظمهم من الإناث ويعيشون في " مناطق محرومة".
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ويحدث هذا المرض عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كميات كافية من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، كما يرتبط بالسمنة المفرطة.
وبينت الإحصاءات أن واحداً من كل خمسة أطفال (بين عمري 10 و11 ) يعاني من السمنة مما يجعله عرضة للإصابة بداء السكري.
وقالت كاثرين كيرشنر، المستشارة في مركز أبحاث داء السكري في إنجلترا :" هذه الأرقام تذكير صارخ بأننا نتحمل مسؤولية كبيرة تجاه مواجهة اضطراب السمنة لدى الأطفال".
وأشارت المتحدثة باسم مركز الرعاية الصحية والاجتماعية إلى أنه تم تخصيص مليارات الدولارات للصحة العامة وتمّ إزالة أكثر من 45 مليون كيلو غرام من السكر من المشروبات الغازية.
ويمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الأخرى كأمراض القلب والسكتات الدماغية ومشكلات في الكلى.