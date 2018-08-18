قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه يجب عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين إلى بلدهم الذي تضرر كثيرا بسبب الحرب.
بوتين: يجب علينا فعل كل شيء لإعادة اللاجئين إلى سوريا
بوتين: يجب علينا فعل كل شيء لإعادة اللاجئين إلى سوريا
وفي تصريحات مقتضبة قبل مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خارج برلين، قال بوتين إن سوريا بحاجة إلى المساعدة لإعادة البناء وضمان عودة اللاجئين، الذين فروا من البلاد، إلى بيوتهم بسلام.
من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملفات أوكرانيا وسوريا وإيران فضلا عن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي قال بصدده الرئيس الروسي إنه مشروع اقتصادي صرف.
وتابعت ميركل وهي تقف إلى جوار بوتين خارج قلعة ميزبيرج إنها ستثير أيضا قضايا حقوق الإنسان والعلاقات الثنائية.
وأضافت "أنا مع الرأي القائل إن القضايا الخلافية لا يمكن علاجها إلا من خلال الحوار".