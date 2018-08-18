إردوغان ومحاولة الانقلاب الاقتصادي: كشفنا مؤامرتكم ولن نستسلم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المؤتمر العام السادس لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة أنّ بلاده لن تستسلم لمن يدّعون أنهم شركاء تركيا الاستراتيجيون، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. واتهم أردوغان واشنطن بأنها تحاول تحويل أنقرة إلى هدف استراتيجي.

وأضاف أردوغان: "البعض يهددوننا عبر سعر صرف العملة الأجنبية، والتضخم، والاقتصاد، والعقوبات، ونحن نقول لهم كشفنا مؤامرتكم ونتحداكم"، مضيفا: "لن تتمكنوا من دولتنا وشعبنا، لن تتمكنوا من تدميرنا".

ولم يتردّد رجب طيب أردوغان في ربط أزمة بلاده مع الولايات المتحدة، بما يجري على الساحة الإقليمية حيث قال: "إنّ التهديدات والأخطار الموجودة على الحدود التركية مع سوريا والعراق تحتاج إلى عزم القوات في دحر التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها"، مشددا على رفضه إقامة ممر "إرهابي" حسب تعبيره على طول الحدود التركية مع سوريا.